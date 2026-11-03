07 Ноября 2026
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Политика В России
Фото: Накануне.RU

В Госдуме готовят закон о традиционных ценностях

Государственная дума вместе с Министерством юстиции работает над законопроектом о российских традиционных духовно-нравственных ценностях. Об этом на заседании комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства сообщила его председатель Нина Останина. По ее словам, необходимость в отдельном законе возникла после того, как выяснилось, что базовые вещи — уважение к старшим, историческая память, любовь к Родине — для части общества перестали быть очевидными, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ президента №809, подписанный в ноябре 2022 года, утвердил основы государственной политики по сохранению и укреплению традиционных ценностей. Этот документ стал для депутатов мерилом при принятии законов, поступающих в Госдуму. За два года парламент принял запрет пропаганды нетрадиционных сексуальных отношений* и идеологии отказа от рождения детей**.

Нина Останина признала, что законодательно определить, что такое плохо — удалось, а вот с тем, что такое хорошо, вышла заминка. Воспитание в духе патриотизма и уважения к исторической памяти не происходит само собой, если в общественном пространстве транслируются другие образы.

"Казалось, это очевидные вещи. А нет. Для кого-то, оказывается, это не очевидно. Поэтому сейчас вместе с Минюстом мы все-таки работаем над законопроектом", — заявила Останина.

Она сослалась на Маршака, чей день рождения отмечают сегодня, 3 ноября, который в доступной форме объяснял детям, что такое хорошо и что такое плохо. Если этот опыт не передается через семью, школу и книги, государство вынуждено вмешаться и закрепить нормы законом. При этом Останина подчеркнула, что начинать надо не с наказания, а с воспитания, поскольку запретами человека не остановить. Закон должен задать рамку, в которой учитель и родитель смогут формировать у ребенка правильные ориентиры.

В комитете признают, что работа над документом находится в начальной стадии. Конкретные формулировки и механизмы ответственности пока не определены.

* ЛГБТ — запрещенная экстремистская организация
** пропаганда чайлдфри запрещена в России

Теги: традиционные ценности, Останина, Минюст, законопроект, воспитание


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