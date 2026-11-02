СМИ: У жены эмигрировавшего в Германию пермского депутата ищут флот

У жены эмигрировавшего в Германию пермского депутата ищут флот, сообщает Properm.



Суд запросил в МЧС сведения о принадлежащих супруге уехавшего на историческую родину жены пермского депутата Саре Захаровой (добрачная фамилия Güttler) маломерных судах. Кроме того, ведомство просят проверить, не совершала ли она какие-то сделки с водным транспортом в России.



Земля и гараж Сергея Захарова никого не заинтересовали. 30 октября завершились торги, где продавали принадлежащий Захарову земельный участок с незарегистрированным двухэтажным домом в Мостовой и гаражный бокс в Перми.



Теперь эта недвижимость снова выставлена на торги уже с дисконтом. Гараж в Индустриальном районе стоит 550 тысяч, а загородная недвижимость экс-депутата — 4,6 миллиона.