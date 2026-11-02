Установлена уязвимость, позволившая взломать приложение МЧС России

В МЧС сообщили об установлении уязвимости, которая позволила взломать приложение министерства.

Сегодня в 2.45 (мск) было разослано ложное сообщение в 33 субъектах Российской Федерации. Сейчас приложение функционирует, до конца суток его функционал будет восстановлен в полном объёме.

Установлена уязвимость, которую эксплуатировал злоумышленник. Информация направлена в Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам, сообщает пресс-служба МЧС.