После взлома Binance клиенты биржи вывели почти пять миллиардов долларов

Клиенты крупнейшей криптовалютной биржи Binance, подвергшейся взлому, вывели средства на сумму почти 5 миллиардов долларов после возобновления такой возможности. Об этом сообщила газета Financial Times.

Отмечается, что это данные на утро понедельника, 2 ноября. Эта сумма эквивалентна примерно 3% от объема активов, хранившихся на бирже накануне взлома.

В ночь на 30 октября хакеры атаковали криптобиржу Binance и вывели с нее крупную сумму в криптовалюте. По подсчетам самой биржи, ущерб составил $6,3 млрд. Если цифра подтвердится, это станет самым крупным взломом в истории криптоиндустрии.

Злоумышленники проникли в систему через личный ноутбук одного из инженеров DevOps. Так они попали в сервисный контейнер и запустили переводы денег без разрешения. При этом в Binance говорят, что сами закрытые ключи (private keys) от кошельков не украли - проблемой стал доступ к внутренней инфраструктуре.