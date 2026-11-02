Минобороны предлагает учредить новую медаль за работу с беспилотниками

Министерство обороны РФ предложило учредить ведомственную медаль "За успешное выполнение боевых задач в войсках беспилотных систем". Проект указа разместили на портале проектов нормативных правовых актов - сейчас документ обсуждают публично.

Медалью планируют награждать военнослужащих, которые отличились в бою, действовали решительно и помогли выполнить задачи с помощью беспилотных комплексов. Еще на награду смогут претендовать те, кто грамотно руководил подчиненными во время боевых операций. При этом важно именно реальное достижение - не просто участие, а конкретный вклад в результат.

Получить медаль смогут не только военные: ее могут вручить и другим гражданам России, и иностранцам - если они существенно помогли в решении задач с беспилотными системами. В Минобороны считают, что так получится отметить вклад разных специалистов: ведь успех часто зависит не только от тех, кто находится на передовой, но и от тех, кто помогает применять технику и координирует ее работу.