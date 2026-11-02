В администрацию Путина может вернуться вице-премьер Алтайского края Губин

Заместитель председателя правительства Алтайского края Денис Губин может вскоре уйти со своей должности и вернуться в администрацию президента России.

Политик уже трудился в АП – в 2009-12 гг. занимал пост заместителя начальника департамента по работе с регионами Сибирского и Дальневосточного федеральных округов в управлении президента по внутренней политике.

Есть мнение, что Губин перейдёт в управления президента по вопросам мониторинга и анализа социальных процессов (УМА). Сам чиновник сказал "Ведомостям", что у него "нет такой информации".