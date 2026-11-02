Песков пояснил, от чего будет зависеть вопрос поставок газа в ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил на вопрос о том, допускает ли Москва возможность в будущем возобновления поставок российского газа через Украину в ЕС.

По его словам, все будет зависеть как от желания покупателей, так и от желания и возможностей продавцов.

"Потому что, как вы знаете, газовый рынок, он больше гораздо, чем европейский, хотя европейский рынок является премиальным", - сказал представитель Кремля журналистам.

Как сообщалось, США лоббируют скорейшее возобновление поставок российского газа в Европу через Украину. Тhe Wall Street Journal пишет, что мера рассматривается как часть стратегии по обеспечению "энергетического перемирия" накануне зимы, которая, вероятно, будет очень тяжелой для Европы.