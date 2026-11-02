В Юргинском округе очистные сооружения готовы более чем на 70%

В селе Юргинское продолжается строительство очистных сооружений канализации. На сегодня выполнено более 70% работ. Об этом Накануне.RU сообщили в информационном центре правительства Тюменской области.

На строительной площадке возвели главное технологическое здание. В нём разместятся сороулавливающие решётки, которые защитят от мусора блоки биологической очистки. Строители проложили все внутриплощадочные сети: смонтированы электрика и бытовая канализация, водопровод и тепловые магистрали. Ранее бригады установили полимерные блоки биологической очистки, где будут происходить основные процессы очистки стоков с участием специальных бактерий. Также смонтированы пожарные резервуары и насосная станция для них.

Управлять комплексом очистных сооружений будут из административного корпуса. Здание уже возвели, идёт внутренняя отделка, специалисты монтируют систему вентиляции. Подрядная организация ожидает поставку блочной котельной — под неё уже залили фундамент и уложили теплотрассы до зданий. Сейчас строители занимаются благоустройством территории и устанавливают ограждение.

Новые сооружения решат вопрос очистки хозяйственно-бытовых стоков для всех населённых пунктов муниципалитета. Современные технологии позволят очищать в сутки свыше 1 700 кубометров сточных вод.

Возведение важного для экологии объекта «Росводоканал Тюмень» начал в 2025 году. Заказчиком выступает Дирекция коммунально-хозяйственного строительства Тюменской области.