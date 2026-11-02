Британского короля попросят помиловать всех казненных ведьм

Члены горсовета британского города Мейдстоун планируют обратиться к королю Карлу III с просьбой об официальном помиловании всех ведьм - женщин, осужденных в городе по обвинению в колдовстве.

Как сообщает CBS News, в XVII веке Англия и Шотландия были настоящей ареной охоты на ведьм. Всего было казнено более 5 тыс. женщин через повешение или сожжение, десятки были казнены в Мейдстоуне. Обычно это были одинокие женщины, за которых некому было заступиться. Их просто делали козлами отпущения.

Самые известные суды над ведьмами в Америке прошли в 1690-х гг. в Салеме (Массачусетс). С тех пор все обвиненные ведьмы в Салеме были помилованы. Но в Британии они до их пор не помилованы и не оправданы.

Заведующая коллекциями музея Мейдстоун Саманта Харрис говорит, что ведьм обвиняли в стихийных бедствиях или болезнях, падеже крупного рогатого скота и т.п. И нужно помиловать ведьм, чтобы такого больше не повторилось.

Всего в Европе были сожжены десятки тысяч ведьм, причем эти процессы начались на закате Средневековья в XV веке и с особым размахом пошли на заре Нового времени. Завершилось сожжение ведьм только в XVIII веке. Как писал немецкий философ Освальд Шпенглер, в Европе "нет веры без инквизиции".