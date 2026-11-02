Во Франции старшеклассники приступили к новой блокаде лицеев

Школьники 2 ноября начали новую блокаду лицеев во французских городах, в том числе в Париже. Накануне к этому призвал глава профсоюза старшеклассников Пьер Сурза.

Как передает телеканал BFMTV, лицеисты заблокировали лицей Элен Буше в Париже и учебные заведения в Лионе, Ренне, Марселе и Иври-сюр-Сен.

31 октября во Франции третью субботу подряд прошли массовые демонстрации. Присоединиться к ним призывали как профсоюзы, так и представители "желтых жилетов".

Протестные акции в стране начались в сентябре с митингов школьников и студентов, которые требовали улучшить условия обучения. Позднее к ним примкнули жители, недовольные ростом цен.

Самой массовой стала общенациональная демонстрация, прошедшая 17 октября и собравшая более полумиллиона человек. Акция завершилась беспорядками, погромами и мародерством.

Полиция проводит задержания, так, в прошлые выходные число задержанных превысило 1,3 тысячи. Более 50 сотрудников полиции получили ранения. Глава французского МВД Лоран Нуньес признал: ситуация вышла из-под контроля. Он взял всю ответственность на себя и подал в отставку, однако Эммануэль Макрон не принял ее. Сам президент убежден, что происходящее не требует введения чрезвычайного положения.