Леонид Якубович попал в базу данных ГУР Украины

Телеведущий и сценарист Леонид Якубович есть в базе данных Главного управления разведки Минобороны Украины - сведения об этом разместили на специальном портале, выяснило агентство ТАСС.

Составители списка считают, что Якубович как известный медийный человек поддерживает действия России и курс ее руководства в отношении Украины. В качестве причин включения в перечень они называют его поддержку признания ДНР и ЛНР, участие в качестве доверенного лица Владимира Путина на президентских выборах, а также поездки в Крым.

С 2022 года на платформе War&Sanctions собирают данные о людях, которых украинская сторона связывает с "российской пропагандой". Сейчас в этом списке больше 450 деятелей культуры, спорта и общественной жизни.

В августе солдаты ВСУ приходили в дома, фотографировали местных жителей вместе с паспортами (человек держал документ возле лица) и проверяли все документы. Кроме того, на оккупированных территориях украинские военные устраивали пропагандистские акции.