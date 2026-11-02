04 Ноября 2026
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Фото: Накануне.RU

Из-за проблем с отоплением в школах и детсадах Нижнего Новгорода отменили занятия

Мэр Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев объявил 2 ноября выходным днем в школах и детских садах Кстовского района из-за восстановительных работ на системах теплоснабжения.

"Вчера при запуске системы была обнаружена утечка теплоносителя, которую, по поступающей мне информации, к этому часу уже устранили, - написал Шалабаев в Telegram-канале. - Пока помещения прогреваются, приняли решение сделать 2 ноября в детских садах и школах Кстовского района выходным днем".

1 ноября в Нижегородской области было уничтожено более сотни дронов ВСУ. Значительные повреждения получило промышленное предприятие в Кстовском районе. Губернатор Глеб Никитин предупредил местных жителей о возможных перебоях с электричеством, отоплением и горячей водой.

Теги: школы, детсады, нижний новгород, отопление


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