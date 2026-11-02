В России расширили список контролируемых веществ для борьбы с производством наркотиков

Правительство России добавило в перечень контролируемых веществ 12 новых позиций - об этом сообщает ТАСС со ссылкой на постановление властей. Власти хотят закрыть лазейки, которыми пользуются производители наркотиков: те подбирают новые химические соединения, похожие по структуре на уже запрещенные вещества. Особое внимание уделили компонентам, которые применяют для создания катинонов и нитазенов — сильных синтетических веществ.

Два вещества полностью запретили: это "2‑Бром‑1‑(4‑метилфенил)‑3‑метоксипропан‑1‑он" и "N1‑(2‑(диэтиламино)этил)‑4‑нитробензол‑1,2‑диамин". Еще 10 соединений теперь можно использовать только с ограничениями или по специальным правилам. Кроме того, власти усилили надзор за метиламином: его применяют и в производстве лекарств, и в изготовлении наркотиков.

Для каждого из новых веществ в документе указали, какой объем будут считать крупным и особо крупным - это поможет правоохранителям правильно квалифицировать нарушения по Уголовному кодексу. Постановление начнет действовать через 120 дней после официальной публикации.

Сообщалось, что в Тюменской области за восемь месяцев 2026 года правоохранители изъяли свыше 143 килограммов наркотиков, психотропных и сильнодействующих веществ — это заметно больше, чем за тот же период 2025 года; при этом распространённость наркомании в регионе снизилась на 3,6 %.