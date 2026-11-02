Премьер Польши отказался от диалога с президентом страны

Премьер Польши Дональд Туск заявил о нежелании вступать в диалог с президентом Каролем Навроцким по поводу сложившегося кризиса вокруг Конституционного суда (КС). Он возложил на Навроцкого и его предшественника Анджея Дуду ответственность за "разрушение верховенства права" в стране.

По словам Туска, правительственные инициативы, направленные на достижение соглашения по реформированию суда, были встречены противодействием со стороны президента и его партии "Право и справедливость". По некоторым принципиальным вопросам компромиссы просто невозможны.

Он также выступил с резкой критикой действий Навроцкого, который в ночь на 31 октября прошел в здание КС, окруженное полицией. В "цивилизованном государстве" политик не имеет права вторгаться на территорию суда, отдавать распоряжения и оказывать давление на судей, даже если это президент, заявил Туск.

Еврокомиссия поддержала либерала Туска. Там заявили, что польские власти обязаны обеспечить функционирование КС в строгом соответствии с конституцией Польши и прецедентной практикой суда ЕС. Еврокомиссия пристально следит за развитием ситуации.

Камнем преткновения стало назначение судей, за что борются силы президента и противостоящего ему правительства. Российский сенатор Алексей Пушков считает, что в Польше идет схватка за будущее Европы "между евролиберальным и правоконсервативными лагерями".