Зампред правительства Приморья возглавил Владивосток

Зампред правительства Приморья Кирилл Хижинский стал и.о. главы Владивостока.

В новом качестве политика представил на еженедельном планерном совещании и.о. губернатора Приморского края Константин Шестаков. Ранее Хижинский занимал пост вице-премьера регионального правительства, где курировал работу минсельхоза и министерства земельных и имущественных отношений. У него есть опыт работы в муниципалитете – четыре года политик был главой Черниговского муниципального округа.

"Обозначил направления, которые в числе прочих требуют особого внимания руководителя столицы Приморья. Большой блок работ связан с дорогами в краевом центре, дальнейшей реализацией проектов: Нефтеветка, Рудневский мост, асфальтирование острова Русский, а также общественный транспорт и модернизация теплосетей", - написал Шестаков в своём telegram-канале.