В Тюмени состоялся одиночный пикет против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги

30 октября на Центральной площади Тюмени состоялся одиночный пикет против повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщил депутат Тюменской городской думы Александр Жуков в своих соцсетях, передает корреспондент Накануне.RU.

Акция была организована КПРФ. Поводом стало повышение тарифов в муниципалитете на 27,9% с 1 октября 2026 года, что, по мнению организаторов, станет непосильной нагрузкой для тысяч семей.

Позиция КПРФ, как отметил Жуков, остаётся неизменной: тарифы ЖКХ должны находиться под жёстким контролем. Участники пикета выдвинули два требования. Первое — немедленный мораторий на рост цен до тех пор, пока независимая комиссия не проведёт прозрачный аудит и не докажет обоснованность цифр. Второе — снять режим секретности с ресурсных компаний, открыв все первичные документы для депутатов и горожан.