02 Ноября 2026
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Экономика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Компании по всему миру возвращают персонал после сокращений из-за ИИ

Компании по всему миру сокращают персонал, перекладывая часть работы на искусственный интеллект (ИИ), но затем обнаруживают, что поспешили, и нанимают людей обратно. Об этом феномене пишет Associated Press.

Часть компаний видит, что надежды на ИИ-модели не оправдались: они справляются с работой хуже, чем от них ждали. В итоге приходится нанимать персонал обратно. В частности, таков опыт рекрутинговой фирмы Robert Half.

Среди причин, по которым сокращенные рабочие места вновь восстанавливают, чаще всего называются две: технологии требуют большего участия персонала, чем предполагалось, плюс заменить накопленные внутри компании знания ИИ не может. Так, в июне Ford объявил, что 350 опытных инженеров были наняты или повышены в должности. Поводом стало то, что ИИ-инструменты, применявшиеся для контроля качества, показали результат ниже ожидаемого. В итоге компания решила дополнительно "заинтересовать" опытных инженеров, чтобы их не переманили другие фирмы.

Ведущий аналитик Forrester Бетси Саммерс говорит, что, используя ИИ там, где раньше работали люди, компании нередко упускают из виду незаметный труд работников, который они выполняют, но который выходит за пределы их формальных должностных обязанностей. На ИИ это не возложишь.

Генеральный директор шведской компании Klarna Себастьян Семятковски признает, что ставка на ИИ ради экономии оказалась чрезмерной.

Теги: сокращение, увольнение, искусственный интеллект, персонал


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