Президентом Болгарии впервые избрана женщина

Действующий президент Болгарии Илиана Йотова победила во втором туре выборов президента, набрав более 57% голосов при мизерной явке около 27%. Она стала первой женщиной в истории страны, избранной на этот пост.

Ее соперником был бывший премьер Андрей Гюров, который набрал 39% и который в марте подписал с Зеленским десятилетнее соглашение о военном сотрудничестве. Он признал свое поражение.

Йотова занимала пост вице-президента с 2017 года, а после отставки Румена Радева стала и.о. президента. Йотова выступает за дипломатическое урегулирование военного конфликта и улучшение отношений с Россией, критикуя расширение военных поставок Киеву.

Накануне второго тура Йотова заявила, что каждая страна ЕС должна позвонить президенту РФ Владимиру Путину. Она поддержала инициативу Финляндии и Норвегии и призвала к налаживанию отношений. Болгария, по ее мнению, должна быть очень активной на этом направлении. Эксперты считают, что именно ее позиция по России и Украине во многом помогла ей победить.

Президент Болгарии избирается на пять лет и представляет страну на международной арене. При этом в ЕС Болгарию обычно представляет премьер-министр. Болгария — парламентская республика с ограниченными полномочиями президента, который является главнокомандующим, представляет страну и может возвращать законы на пересмотр. Но основные решения принимает правительство.