В России взломано приложение МЧС

Хакеры взломали приложение МЧС России и разослали поддельные уведомления о "ядерной угрозе".

По официальным данным министерства, уязвимость мобильного приложения устраняют, вскоре всё заработает так, как надо. Взлом мобильного приложения не оказал и не может оказывать влияния на работу системы оповещения населения.

В МЧС попросили россиян сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации – официальным сайту и аккаунтам ведомства в социальных сетях, сообщает пресс-служба министерства.