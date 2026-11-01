Сенатор Пушков: В Польше идёт борьба за будущее Европы

Российский сенатор от Пермского края Алексей Пушков считает, что в Польше идёт схватка за будущее Европы.

"Польское противостояние – выражение общеевропейской тенденции. По всей Европе разворачивается схватка между евролиберальным и правоконсервативными лагерями – схватка за будущее Европы", - написал политик в своём telegram-канале.

Ранее стало известно, что в Польше в ночь с пятницы на субботу произошла "попытка госпереворота" – новый виток кризиса вокруг Конституционного трибунала страны, за который борются силы президента и противостоящего ему правительства.

Президент Польши Кароль Навроцкий развернул самолёт, на котором направлялся с визитом в Сенегал, и в срочном порядке вернулся в Варшаву, собрал в президентском дворце совещание, после которого прибыл к зданию суда, окружённому сторонниками оппозиции, которые после отстранения председателя трибунала Богдана Свенчковского заявили о госперевороте в стране.