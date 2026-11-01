В пяти регионах России средняя зарплата превысила 150 тысяч

Названы регионы России со средней зарплатой выше 150 тыс. руб.

По данным Росстата, такая зарплата в августе 2026 г. отмечена в Москве (176 тыс. 138 руб.), Ямало-Ненецком АО (183 тыс. 636 руб.), Камчатском крае (155 тыс. 676 руб.), Магаданской области (192 тыс. 873 рубля) и Чукотском АО (220 тыс. 10 руб.), пишет ТАСС.

Работодатели по всей России повышают зарплаты инженерам-механикам. Эксперты изучили вакансии, которые компании разместили осенью 2026 г. Сейчас максимальная зарплата для таких специалистов доходит до 300 тыс. руб. в месяц.

При этом в сфере образования ситуация хуже. Проект бюджета на 2027 г. не предусматривает существенной индексации зарплат учителей. На учителей, врачей, работников культуры выделено столько же, сколько в 2026-м без учета инфляции. Это приведет к тому, что учителя будут беднеть и дальше. При этом средняя (медианная) зарплата по стране за год выросла до 106 тыс. руб.