Владимир Путин провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана

Сегодня состоялась двусторонняя встреча между президентом России Владимиром Путиным и президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Об этом сообщает пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

"Путин по окончании официального обеда провел двустороннюю встречу с президентом Туркменистана Сердаром Бердымухамедовым. Главы государств обсудили основные текущие моменты динамично развивающихся двусторонних российско-туркменистанских отношений", - срассказал Песков.

Напомним, что российский президент посетил Туркменистан с двухдневным рабочим визитом. Там он примет участие в заседании Совета глав государств СНГ и в Каспийском экологическом саммите.