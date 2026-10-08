Роспотребнадзор назвал фейковой информацию о втором случае заболевания в Иркутске

Информация о втором случае заболевания в Иркутске не соответствует действительности, сообщили в Роспотребнадзоре.

Речь идет о фейковой информации о втором случае заболевания у контактировавшего с сотрудницей Иркутского противочумного института, у которой ранее была выявлена внебольничная пневмония.

Отмечается, что у всех контактных завершено медицинское наблюдение. В ведомстве заявили, что нарушений состояния здоровья, связанных с инфекционной патологией, не выявлено, пишет РИА Новости.

Напомним, 29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали ее в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни. Специалисты составили списки всех, кто контактировал с женщиной, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Прием новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили.

4 октября Роспотребнадзор сообщил,что умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии". По результатам расширенных исследований, в анализах больной не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.