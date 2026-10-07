В Иркутске нет угрозы эпидемии: Роспотребнадзор отчитался о результатах проверок

В Иркутской области эпидемиологическая обстановка остается спокойной. Специалисты завершили медицинское наблюдение за более чем 90% людей, которые контактировали с женщиной, умершей от пневмонии неустановленного происхождения. Лаборатории проверили почти 5 тысяч образцов - в них не нашли опасных патогенных микроорганизмов, сообщили в Роспотребнадзоре.

Умершая работала в Иркутском противочумном институте и была привита - у нее имелся иммунитет к тем инфекциям, с которыми она сталкивалась на работе. В ведомстве также уточнили, что никаких аварийных ситуаций при обращении с опасными микроорганизмами не происходило.

Роспотребнадзор передал данные о ситуации во Всемирную организацию здравоохранения. Эксперты ВОЗ изучили информацию и официально заявили: рисков для санитарно‑эпидемиологической обстановки из‑за случая пневмонии в Иркутске нет.

В Роспотребнадзоре еще раз подчеркнули: для жителей Иркутска и всей области никакой эпидемической угрозы не существует.

Напомним, 29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали её в больницу города Шелехов. 4 октября Роспотребнадзор сообщил, что умершей сотруднице Иркутского противочумного института диагностировали "пневмонию неустановленной этиологии".