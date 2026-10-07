09 Октября 2026
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Наука и техника За рубежом
Фото: Накануне.RU

Нобелевская премия по химии досталась французскому и японскому учёным

Нобелевскую премию по химии в 2026 году вручили французскому исследователю Анри Кагану и японскому специалисту Кэнсо Соаи - об этом сообщил Нобелевский комитет. Награду дали за работу с зеркальными молекулами: ученые нашли способы получать преимущественно одну из двух возможных форм.

Еще в 1986 году Каган придумал метод, который заметно повышает долю нужного зеркального варианта молекулы в итоговом продукте. Позже Соаи развил эту тему: в 1995 году он описал первую реакцию, где процесс сам усиливает формирование одной формы - так называемый автокатализ.

В комитете пояснили, почему это важно: в фармацевтике для взаимодействия с организмом обычно нужна только одна из зеркальных версий молекулы - вторая может не работать или даже навредить. Поэтому открытия Кагана и Соаи помогают создавать более предсказуемые и безопасные лекарства.

Ранее бельгийский физик Франсис Хальцен получил Нобелевскую премию по физике‑2026 за вклад в работу обсерватории IceCube и обнаружение высокоэнергетических нейтрино астрофизического происхождения.

Теги: премия, нобелевская, награда


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