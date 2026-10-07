Украина выдвинула ЕС условие для вступления

Украина выдвинула условие для вступления в ЕС - это полноценный доступ к европейскому рынку сбыта сельхозпродукции. Министр агрополитики Тарас Высоцкий в интервью Politico заявил, что Киев не примет модель членства, предполагающую вечные ограничения на экспорт зерна.

Сейчас Еврокомиссия предлагает ограничить доступ Украины к рынку ЕС, чтобы защитить местных фермеров. Высоцкий считает такой подход дискриминационным. Он подчеркнул, что Украина готова к временным переходным периодам и квотам, но категорически против постоянных запретов. По его словам, Киев стремится стать для Европы стратегическим партнером, поставляя не только зерно, но и переработанную продукцию, биотопливо и корма. Кроме того, Украина готова помочь ЕС снизить зависимость от импорта из третьих стран, предложив свои логистические мощности в Черном море. Правда, в настоящее время они выглядят жалко.

Накануне Еврокомиссия поддержала модель урезанного членства в рамках пересмотра политики расширения. Предполагается "существенно ограничить финансовую поддержку и доступ на рынок для чувствительной сельскохозяйственной продукции". Киев возмущен этой моделью, словно для неполноценных членов.

Как ранее написало издание Politico, для Украины это полезный холодный душ: она должна понять, чего стоят заявления о "единой европейской семье".