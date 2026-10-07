07 Октября 2026
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Общество Свердловская область Уральский ФО
Фото: В.Н. Горелых

Полиция провела рейд на Уралмаше в поисках нелегальных мигрантов

Органы внутренних дел Среднего Урала продолжают активную "зачистку" региона от так называемых нелегалов и прочих нарушителей миграционного законодательства в рамках всероссийского профилактического мероприятия "Нелегал-Кордон 2026". Об этом Накануне.RU рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

По его сведениям, в регионе на данный момент находятся более 100 тысяч иностранных граждан. Перед правоохранительными ведомствами стоит задача проверить законность их пребывания на территории России.

Полицейская операция "Нелегал — Кордон 2026" в Екатеринбурге(2026)|Фото: В.Н. Горелых

Очередной плановый рейд в Екатеринбурге сотрудники полиции провели на Уралмаше. Стражи порядка проверяли наличие всех необходимых разрешительных документов – как на пребывание в РФ, так и на осуществление трудовой деятельности.

"Всех, к кому возникли вопросы вежливо сопровождали до автобуса, чтобы доставить в ОВД для детального разбирательства, предварительно, разумеется, проверив на наличие холодного и огнестрельного оружия, других запрещенных предметов и веществ. Оказалось, что и на этот раз у многих иностранных граждан с документами не все было в порядке", - отметил полковник Горелых.

По его данным, выявлено 38 нарушителей, которые в кратчайший срок подлежат выдворению. Из них 26 мужчин и 12 женщин.

"Всего же с начала проведения профилактической акции к административной ответственности привлечено уже 433 человека, а выдворено 86. Такие проверки свердловский гарнизон полиции продолжит в рамках повседневной деятельности и после окончания профилактической акции. Иностранным гражданам необходимо своевременно оформлять необходимые документы в государственных специализированных учреждениях, что позволит им избежать проблем и осуществлять трудовую деятельность в России на законных основаниях", - заключил Валерий Горелых.

Теги: полиция, мигранты, рейд, Уралмаш


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