В Кудымкаре вынесен приговор за хищение бюджетных средств, выделенных на развитие сельского хозяйства

Кудымкарский городской суд Пермского края вынес приговор по уголовному делу в отношении троих местных жителей, сообщили Накануне.RU в пресс-службе краевой прокуратуры.

В зависимости от роли каждого они признаны виновными по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (покушение на мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере, совершенное группой лиц по предварительному сговору), ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей).



Установлено, что в 2021 году подсудимые предприняли попытку хищения 3 млн рублей, выделенных на реализацию в регионе мероприятий по развитию сельского хозяйства, путём представления подложных документов о приобретении крупного рогатого скота. Однако довести преступление до конца не удалось по независящим от них обстоятельствам. В последующем подельники похитили 6 млн рублей, оформив гранты с использованием недостоверных сведений и поддельных документов. Один из фигурантов также совершал незаконные операции с помощью электронных средств платежа.



С учётом позиции прокурора суд назначил наказание одному из виновных шесть лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, второму - три года лишения свободы в исправительной колонии общего режима, третьему — два года шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком два года шесть месяцев. Также с осужденных взыскана сумма причиненного преступлением ущерба.



