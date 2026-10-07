Спасательные суда пока не могут приблизиться к горящему танкеру, атакованному безэкипажными катерами в акватории Сочи

Министр транспорта Андрей Никитин провёл заседание штаба по ликвидации последствий атаки на танкер "Афрамакс Рио" у побережья Черного моря.

Судно с грузом нефти, идущее под флагом Либерии, накануне было атаковано безэкипажными катерами. Экипаж в составе 23 человек (все – граждане Индии) спасён. По предварительной информации, пострадавших нет.

Сейчас в акватории Черного моря идёт открытое горение нефти. Приступить к тушению можно будет после снижения его интенсивности, когда станет возможным безопасное сближение спасательных судов с танкером, сообщает Минтранс России.

Мэр Сочи Андрей Прошунин провёл заседание оперштаба, посвящённое ликвидации последствий трагедии. Росгидрометцентр проводит оперативный расчёт направления продуктов горения. Автоматический пост контроля на постоянной основе ведёт мониторинг качества воздуха и воды.

"Городским оперативным штабом принято решение временно ограничить доступ на морские набережные и пляжные территории. Прошу жителей и гостей Сочи не подвергать себя опасности и дождаться официального решения об их открытии", - написал мэр в своём telegram-канале.