ВТБ стал первым банком в России, получившим необходимые статусы для операций с цифровыми валютами и правами

Банк ВТБ - первый, кто получил статус цифрового депозитария и организации по обмену цифровых валют (криптообменник). Правила допуска начали действовать с 5 октября 2026 года. Статус получен в рамках закона «О цифровых валютах и цифровых правах», действующего с 1 сентября, согласно которому сделки с криптовалютой в России возможны только через посредников, включенных в реестры ЦБ.

Статус цифрового депозитария позволяет банку открывать цифровые счета клиентам для учета криптоактивов, принимать и исполнять поручения и распоряжения, обеспечивать хранение криптоактивов, контроль операций, сверку и отчетность. В рамках статуса организации по обмену цифровых валют ВТБ сможет оказывать сервисы, связанные с покупкой и продажей цифровых валют.

«Рынок цифровых валют – это глобальный рынок с высоким объемом ликвидности. Наша задача - встроить работу с ним в надежную и регулируемую отечественную инфраструктуру. Доступ к торговле цифровыми валютами для широкого круга инвесторов через «ВТБ Мои Инвестиции» и напрямую через обменник банка мы рассчитываем открыть уже в ноябре и декабре 2026 года, соответственно. Участие такого игрока рынка, как ВТБ, даст инвесторам не только надежность и выход на новый рынок, но и необходимый для клиентских операций уровень ликвидности», - отметил заместитель президента-председателя правления Виталий Сергейчук.