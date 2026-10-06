Владимир Путин посетит Туркмению для участия во встрече лидеров стран СНГ

Президент России Владимир Путин 8-9 октября посетит Туркмению. Об этом журналистам сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков, сообщают РИА Новости.

В Туркмении глава государства примет участие во встрече лидеров стран Содружества Независимых Государств.

Под председательством президента Туркменистана Сердара Гурбангулыевича Бердымухамедова состоятся два крупных мероприятия на высшем уровне - заседание Совета глав государств-участников Содружества Независимых Государств и Каспийский экологический саммит.

Мероприятия пройдут в национальной туристической зоне "Аваза" - это курортный комплекс на восточном побережье Каспийского моря, расположенный недалеко от города Туркменбаши.