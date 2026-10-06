В думе Екатеринбурга опровергли слухи о планах по мобилизации

Осенняя призывная кампания на срочную военную службу не имеет ничего общего с мобилизацией и проходит в обычном режиме. Об этом заявил депутат гордумы Екатеринбурга Тимофей Жуков после заседания комиссии по безопасности жизнедеятельности населения.

Как передает "Ъ-Урал" его слова, невыполнения плана по районам нет, а по уклонистам работа идет в штатном режиме.

Напомним, что ранее слухи о новой волне мобилизации не раз опровергали. В конце августа пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что подобные сообщения - информационные утки, которые вбрасывают украинские власти.

Российские официальные лица неоднократно говорили, что вопрос новой мобилизации в России не стоит на повестке дня, а эти заявления инициируются на Западе с целью усилить напряженность и вызвать беспокойство в обществе.