В Екатеринбурге продлят закрытие трамвайного движения по Волгоградской
В Екатеринбурге до конца текущей недели продлено закрытие трамвайного движения по улице Волгоградская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.
Напомним, что причина связана с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской. Ограничения от конечного остановочного пункта "Волгоградская" до Западного трамвайного депо в обоих направлениях будут действовать до 05.00 12 октября.
Трамвайные маршруты следуют по улицам:
- № 1: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская;
- № 3: ЦПКиО – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Радищева – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО;
- № 16: Волгоградская – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;
- № 18: Западное трамвайное депо – Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ;
- № 19: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Кирова – Красноуральская – Татищева – Викулова – Западное трамвайное депо;
- № 21: ЦПКиО – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО.
Ремонт трамвайных путей проводится в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства горожан.
Помимо этого, на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской до 05.00 13 октября продлено ограничение движения автотранспорта. На месте проведения работ установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.
Объехать зону перекрытия можно по улицам Белореченской – Волгоградской – Ясной – Академика Бардина – Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской – Шаумяна – Серафимы Дерябиной.