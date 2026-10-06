06 Октября 2026
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Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге продлят закрытие трамвайного движения по Волгоградской

В Екатеринбурге до конца текущей недели продлено закрытие трамвайного движения по улице Волгоградская. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Напомним, что причина связана с ремонтом трамвайных путей на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской. Ограничения от конечного остановочного пункта "Волгоградская" до Западного трамвайного депо в обоих направлениях будут действовать до 05.00 12 октября.

Трамвайные маршруты следуют по улицам:

  • № 1: Вторчермет – Титова – 8 Марта – Радищева – Белореченская – Волгоградская;
  • № 3: ЦПКиО – Тверитина – Луначарского – Челюскинцев – Московская – Радищева – 8 Марта – Куйбышева – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО;
  • № 16: Волгоградская – Белореченская – Московская – проспект Ленина – Гагарина – Малышева – Сыромолотова – 40 лет ВЛКСМ;
  • № 18: Западное трамвайное депо – Викулова – Татищева – проспект Ленина – Гагарина – Блюхера – Шарташ;
  • № 19: Машиностроителей – Бебеля – Халтурина – Кирова – Красноуральская – Татищева – Викулова – Западное трамвайное депо;
  • № 21: ЦПКиО – Тверитина – Луначарского – Куйбышева – 8 Марта – Радищева – Московская – Челюскинцев – Луначарского – Тверитина – Мичурина – ЦПКиО.

Ремонт трамвайных путей проводится в выходные дни, чтобы минимизировать неудобства горожан.

Помимо этого, на перекрестке улиц Волгоградской и Белореченской до 05.00 13 октября продлено ограничение движения автотранспорта. На месте проведения работ установлены соответствующие дорожные знаки и указатели.

Объехать зону перекрытия можно по улицам Белореченской – Волгоградской – Ясной – Академика Бардина – Серафимы Дерябиной, либо по Белореченской – Шаумяна – Серафимы Дерябиной.

Теги: Екатеринбург, Волгоградская, трамвай, ограничение


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