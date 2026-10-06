Благотворительный фонд РМК поздравил педагогов с Днём учителя

В Екатеринбурге в мультимедийном парке "Россия – моя история" состоялся традиционный концерт в честь Дня учителя. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе Русской медной компании.

Ежегодно 5 октября в России отмечают один из самых важных праздников для всех детей и родителей. Уже более пяти лет Благотворительный фонд РМК и мультимедийный парк "Россия – моя история" стараются сделать этот день особенным для нескольких десятков преподавателей.

"Учитель важен в жизни абсолютно каждого человека. Это очень ответственная и важная профессия, ведь, по сути, в руках учителей сознание подрастающего поколения. Именно они формируют ценностные ориентиры, знакомят с историей, культурой, показывают, на что в этой жизни нужно и можно опереться. На протяжении уже многих лет наш фонд благодарит учителей замечательным праздником, который мы устраиваем в парке "Россия – моя история", для того чтобы собрать их, прекрасно провести время и ещё раз напомнить, насколько они важны", - рассказала руководитель Благотворительного фонда РМК Мария Горшкова.

Каждый год на праздник собираются педагоги из школ и вузов города. Это преподаватели истории и друзья парка "Россия – моя история", кто постоянно водит своих учеников на экспозиции. В честь праздника для педагогов подготовили музыкальную программу: скрипач-виртуоз и солист екатеринбургского оркестра исполнили любимые всеми песни из кинофильмов, а художник в жанре песочной анимации сопровождала композиции увлекательными картинами из песка.

Учитель русского языка и литературы Наталья Шипова рассказала, что преподавателем мечтала стать ещё с детства. Её первыми учениками были плюшевые мишки и зайки. Одно из ярких воспоминаний детства – когда папа установил в доме доску и покрасил её чёрной краской, а маленькая Наташа доказывала на ней теоремы, которые сама же придумывала, и учила игрушек правилам.

"Знания – это как зёрна в руке у учителя. Что вырастет – зависит только от тебя. Ты сеешь их в почву, поливаешь, удобряешь, наблюдаешь. И очень радуешься, когда появляются всходы и приносят плоды. И так же, когда приходят ко мне ученики. Сначала они ещё ничего не знают, неуверенные в себе, речь такая неразвитая. Мы начинаем с ними заниматься, читаем книги, пишем сочинения. И потихонечку они превращаются в грамотных людей. Это, наверное, как любой садовод, взращивающий цветы, любуется плодами своей работы, так же и учитель: он тоже видит, как прорастают знания, интеллигентность, образованность в ребёнке. Это очень приятное ощущение", - отметила Наталья Шипова.

Доброе слово, немного внимания и счастливые глаза учеников – наверное, лучшая награда за труд учителя. А вечер музыки и общения с коллегами ещё один приятный подарок, чтобы дать педагогам возможность отдохнуть и набраться сил для новых подвигов в начавшемся учебном году.