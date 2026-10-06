Тагильчанин взыскал с ЕВРАЗа компенсацию за лишение премии за сон на рабочем месте

Житель Нижнего Тагила смог оспорить взыскание части премии за сон на рабочем месте и добился выплаты компенсации морального вреда с работодателя. Об этом сообщает пресс-служба судов Свердловской области.

Инцидент произошел в апреле 2026 года, когда водитель погрузчика ПАО "ЕВРАЗ" нес смену с 08.00 до 20.00. Около 11.30 операционный директор филиала обнаружил его сидевшим с закрытыми глазами в помещении дистанционного управления погрузчиком. А уже в мае работнику не доплатили 50% премии за нарушение инструкции по охране труда и правил внутреннего трудового распорядка.

Уже во время суда истец рассказал, что к 11.00 почувствовал сонливость, о чем уведомил руководителя и пошел в помещение пульта управления, чтобы попить крепкого чая. Отдельной комнаты для отдыха и приема еды в цехе не предусмотрено. Там он задремал, сидя на лавке, но сразу открыл глаза, когда вошел руководитель.

В суде же было установлено, что в тот день погрузчик находился в неисправном состоянии, никаких рабочих заданий мужчина не получал, а все поручения сменного мастера к тому моменту уже выполнил. Он также прошел предсменный медосмотр в 06.54 - никаких противопоказаний выявлено не было. Более того, согласно распоряжению по цеху, работнику установлен регламент перерывов на отдых и личные надобности длительностью в 39 минут за смену. Часть отдыха предоставляется на первую половину смены, спать в этот период не запрещается ни инструкцией по охране труда, ни правилами внутреннего трудового распорядка.

Кроме того, установлено, что смена работника фактически начинается на час раньше установленного трудовым договором времени из-за удаленности места предсменного медосмотра от рабочего места.

Представитель ответчика же просто заявил, что сон во время рабочего дня запрещен.

По решению Ленинского районного суда Нижнего Тагила, исковые требования были полностью удовлетворены: водителю выплатят недостающую часть премии, а с ПАО "ЕВРАЗ" взыскана компенсация морального вреда в размере 5 тыс. рублей и судебные расходы по оплате услуг представителя в размере 6 тыс. рублей. Кроме того, с ответчика в доход бюджета взыскана государственная пошлина — 6 тыс. рублей.

Решение суда в законную силу не вступило и может быть обжаловано в апелляционном порядке в Свердловский областной суд.