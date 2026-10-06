ПВО России за сутки сбила 17 ракет и почти 1750 беспилотников

Минобороны России сообщило, что за минувшие сутки средства ПВО сбили 17 крылатых ракет "Фламинго" и около 1750 беспилотников самолетного типа, которые применяли ВСУ. Также российские расчеты уничтожили две управляемые авиационные бомбы и реактивный снаряд системы HIMARS.

Кроме того, российские войска нанесли удары по объектам в тылу противника. Под огонь попали места, где хранили беспилотники, а также склады с боеприпасами и взрывчатыми веществами. В атаках участвовали оперативно-тактическая авиация, ракетные войска и артиллерия.

Ранее в Домодедово из‑за атаки беспилотников погиб мужчина 1955 года рождения - его нашли под обрушившимися конструкциями дома в деревне Ляхово; пострадали еще семь человек, включая ребенка, троих госпитализировали. Из‑за повреждения линии электропередачи ночью были перебои с электричеством.