В Уральском федеральном университете откроют памятную доску Станиславу Набойченко

В среду, 7 октября, в Уральском федеральном университете состоится церемония открытия памятной доски Станиславу Набойченко – бывшему ректору УГТУ-УПИ и инициатору создания объединенного федерального университета в Екатеринбурге. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе УрФУ.

Памятная доска разместится на здании манежа. В церемонии примут участие нынешний ректор вуза Илья Обабков, руководители органов власти, а также директор института физкультуры, спорта и молодежной политики университета Евгений Набойченко – сын Станислава Степановича.

Станислав Набойченко, возглавлявший УПИ на протяжении многих лет, ушел из жизни в 2022 году. Два года спустя в Екатеринбурге появилась улица, названная в честь бывшего ректора.