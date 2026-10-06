Депутата Рады исключили из партии за призыв к компромиссу с Россией

Украинская партия "Европейская солидарность" объявила об исключении депутата Рады Алексея Гончаренко (внесен в список террористов и экстремистов) из своих рядов. Причиной такого шага стали серьезные идеологические разногласия между ним и руководством партии.

На днях он призвал к уступкам ради спасения Украины, подчеркнув, что стратегия Киева провальна: страна проигрывает, теряя людей и экономику, и нужно договариваться по частям - о прекращении ударов по инфраструктуре, нейтральном статусе, защите русского языка и Церкви, а вопрос Донбасса следует оставить на потом. Лучше сохранить страну и людей, чем идти на самоубийство ради членства в НАТО, куда все равно не принимают. Его слова вызвали резкую критику Банковой.

Партия решила исключить его за несовместимость взглядов. Там остаются приверженцами евроинтеграции и суверенитета Украины, хотя и считают, что нужен диалог о будущем страны.

Также Гончаренко внесли в базу сайта "Миротворец", куда вносят всех "врагов Украины". И вчерашний "украинский патриот" стал "профессиональным провокатором" и "политическим популистом". Ему вменяются "осознанные системные умышленные действия, направленные на деморализацию общества, подавление его воли к сопротивлению", плюс "срыв мобилизации".

Накануне Зеленский, заочно отвечая Гончаренко, обвинил всех призывающих к компромиссам с Россией в "сдаче интересов" Украины.