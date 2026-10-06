Генеральным директором экосистемы недвижимости М2 назначен Сергей Бабин

Сергей Бабин занял должность генерального директора экосистемы недвижимости М2 («Метр квадратный»). При этом он сохранит пост начальника управления «Ипотечное кредитование» ВТБ. Его основной задачей станет синхронизация целей ВТБ на рынке ипотеки и неипотеки с развитием экосистемных сервисов и операционных процессов платформы М2. Предыдущий руководитель компании Алексей Завгородний продолжит работу в должности заместителя гендиректора.

«Перед Сергеем стоит задача — усилить лидерские позиции М2 на рынке и закрепить за компанией статус главного технологического партнёра для агентств недвижимости, девелоперов и других игроков отрасли. Сегодня М2 закрывает ключевые потребности участников рынка в рамках одной платформы. Следующий шаг — усилить интеграцию сервисов и банковских продуктов, чтобы сделать клиентский путь ещё проще, быстрее и прозрачнее», — прокомментировал заместитель руководителя блока розничного бизнеса ВТБ Роман Шаехов.

Сергей Бабин имеет многолетний опыт работы в банковской сфере. В 2010–2011 гг занимал должность зам.управляющего по розничному бизнесу в красноярском филиале ВТБ24. С 2011 по 2023 гг работал в Сбербанке, где прошел путь от начальника управления по работе с партнерами Восточно-Сибирского территориального банка до управляющего директора «Домклик». С июня 2023 года возглавляет управление ипотечного кредитования ВТБ.

М2 — IT-платформа для решения вопросов с недвижимостью. PropTech-решениями экосистемы пользуются риелторы, частные лица, застройщики, банки и другие партнёры. На сайте можно подать заявку на ипотеку, провести онлайн-сделку с безопасными расчётами без посещения МФЦ. Юристы компании помогают проверить жильё и безопасность сделки и защитить её от правовых рисков.