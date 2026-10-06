Рынок облигаций под ударом: в 2026 году возможен всплеск дефолтов

Эксперты ожидают, что в 2026 году более 50 эмитентов могут допустить дефолт по корпоративным облигациям - это станет рекордом с 2009 года. Главная причина проблем - длительный период высоких процентных ставок, из-за которых компаниям тяжелее обслуживать долги. Об этом рассказали аналитики рейтинговых агентств в интервью "Известиям".

Дмитрий Орехов, управляющий директор рейтингового агентства НКР, сообщил, что с начала года просрочки допустили уже не менее 30 компаний. К сентябрю число дефолтных и технических дефолтных эпизодов превысило 500. Объем просроченных платежей в этом году тоже вырос: он достиг 41 миллиарда рублей против 34 миллиардов в 2025 году.

Орехов добавил, что до конца года число эмитентов с техническими или полными дефолтами может перешагнуть отметку в 50, а примерно 20-30 организаций рискуют так и не восстановить платежеспособность.

Похожие оценки привел Александр Афонин из инвестиционного банка "Синара": по его мнению, количество эмитентов с дефолтами в этом году станет максимальным за 17 лет. Хуже ситуация была только в 2009 году - тогда на фоне мирового финансового кризиса просрочку допустили свыше 100 компаний, а объем проблемного долга приблизился к 200 миллиардам рублей.