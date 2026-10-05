Губернатор Югры Руслан Кухарук вступил в брак с актрисой Надеждой Михалковой

Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Руслан Кухарук вступил в брак с актрисой Надеждой Михалковой, дочерью режиссера Никиты Михалкова. Информацию об этом Накануне.RU подтвердили в Департаменте внутренней политики Югры.

Как рассказали в ведомстве, недавно супруги провели обряд крещения своей новорожденной дочери. Таинство прошло в кафедральном соборе Ханты-Мансийска в минувшие выходные.

Местные СМИ со ссылкой на свои источники сообщают, что Руслан Кухарук и Надежда Михалкова могли оформить отношения в Москве незадолго до крещения ребенка.