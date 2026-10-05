Япония из-за убийства на Окинаве потребовала от США сделать военных дисциплинированнее

Правительство Японии будет добиваться от США повышения дисциплины размещенных в стране американских военнослужащих.

Также Новому свету поступит требование делать всё возможное для того, чтобы не допускать инцидентов с их участием. Об этом заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Минору Кихара, комментируя убийство жительницы южной префектуры Окинава, по подозрению в котором был арестован морпех США.

Ранее полиция южной японской префектуры Окинава арестовала 20-летнего военного по подозрению в ограблении и убийстве местной жительницы. Он якобы приписан к авиабазе корпуса морской пехоты США Футэмма, дислоцированной на Окинаве, пишет ТАСС.