04 Октября 2026
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Спорт Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Сборная России по футболу оказалась на голову сильнее Намибии в матче в Екатеринбурге

Сборная России по футболу одержала уверенную победу над командой Намибии со счётом 6:0 в товарищеской встрече, состоявшейся 3 октября на стадионе "Екатеринбург Арена". Матч стал дебютным для национальной команды в уральской столице.

В Екатеринбурге не сыграл автор дубля в ворота сборной Ирана Александр Головин. Звёздный полузащитник "Монако" получил травму. Досрочно покинул сборную и двукратный обладатель Лиги чемпионов UEFA Матвей Сафонов, хотя накануне вратарь "Пари Сен-Жермен" принимал участие в тренировке. Сообщалось, что свой запланированный объём игровой практики Сафонов уже получил в матче с Ираном. Все остальные лидеры сборной были в строю.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Перед встречей и после её завершения перед зрителями выступили группа "Земляне" и певица Юлия Чичерина. Гимн России на приветствии команд исполнили Хор Уральского федерального университета (УрФУ) и Концертный хор мальчиков и юношей из Свердловского хорового колледжа. Несмотря на прохладную осеннюю погоду (+4°C) и небольшой дождь, на трибунах собралось более 30 тысяч зрителей.

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

Россия доминировала на своём поле. Команда Намибии не смогла нанести ни одного удара в створ ворот россиян, в то время как хозяевам удалось сделать это 13 раз, контролируя мяч 65% времени.

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

Голы в матче были забиты Лечи Садулаевым (37-я минута), Данилом Пруцевым (54), Константином Тюкавиным (65), Максимом Глушенковым (84) и Максимом Петровым (87, с пенальти). Кроме того, вратарь гостей Камаижанд Ндисиро отметился автоголом (90+3).

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

"Нам было очень приятно играть на таком стадионе, с такими болельщиками. Мы выходили на поле и все сразу начинали кричать — было очень приятно. Я, например, такого никогда не ощущал. От этого хотелось больше бегать, больше играть. Поэтому такая поддержка воплотилась в те голы, которые произошли на поле", — сказал после матча полузащитник сборной Кирилл Глебов.

(2026)|Фото: Накануне.RU

Намибия занимает 121-е место в рейтинге Международной федерации футбола (FIFA), в то время как Россия располагается на 36-й позиции. Это была первая встреча команд в истории.

(2026)|Фото: Накануне.RU

(2026)|Фото: Накануне.RU

Теги: футбол, сборная России, сборная Намибии, товарищеский матч


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