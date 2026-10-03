Заключенный напал на конвой в поезде Владикавказ - Адлер. Сотрудник ФСИН убит, еще трое ранены

В поезде Владикавказ - Адлер заключенный напал на конвой, завладел оружием, убил одного из конвоиров и ранил еще троих, после чего был убит.

Инцидент произошел на станции Муртазово в Кабардино-Балкарии. Пресс-служба ФСИН подчеркивает, что речь идет об одиночном нападении, а не о бунте подконвойных.

"Один из осужденных при выводе в туалет совершил одиночное нападение на сотрудника конвоя, при этом завладел его табельным оружием", - говорится в сообщении организации. СК уточняет, что завладев оружием, заключенный произвел множество выстрелов в сопровождающих его сотрудников Службы исполнения наказаний. В результате нападения один конвоир погиб, еще трое ранены. Ответным огнем он был ликвидирован.

"Среди гражданского населения пострадавших нет. Обстановка контролируемая и управляемая. Информация о бунте в поезде не соответствует действительности", - отметили в пресс-службе ФСИН.

По факту возбуждено уголовное о хищении огнестрельного оружия, дезорганизации деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества, совершенная с применением насилия, опасного для жизни и здоровья и посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов, добавили в СК.



Канал Mash сообщает, что напавший на конвой мужчина был осуждён по "наркотической" статье 228. Трое раненых сотрудников находятся в реанимации, их госпитализировали в больницу в Нальчике.



Всего в спецвагоне ФСИН перевозили 15 заключённых. Никто не сбежал.

ФСИН пообещала оказать помощь семье погибшего сотрудника и пострадавшим. Руководство и личный состав Федеральной службы исполнения наказаний выражают глубокие соболезнования родным и близким сотрудника, погибшего при исполнении служебного долга.