05 Октября 2026
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Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области

Верховный Главнокомандующий Владимир Путин посетил полигон Чебаркульский в Челябинской области, где наблюдал за практическими действиями войск в ходе активной фазы стратегического командно-штабного учения "Центр-2026". Об этом сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Главу государства сопровождали министр обороны Андрей Белоусов, полномочный представитель Президента в УрФО Артем Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, заместитель министра обороны Юнус-Бек Евкуров и главнокомандующий Сухопутными войсками Андрей Мордвичев.

Учения проходят с 28 сентября по 3 октября в соответствии с Планом подготовки Вооружённых Сил и сопряжены с командно-штабным учением "Взаимодействие-2026" по линии ОДКБ. Учебные задачи решаются на Центрально-Азиатском стратегическом направлении и в акватории Каспийского моря.

В мероприятии участвуют свыше 47 тысяч военнослужащих. Семь иностранных государств направили свои контингенты, из 51 страны прибыли наблюдатели. На полигоне Чебаркульский задействовано более шести тысяч военнослужащих из России и других государств, а также подразделения Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ.

"Главной целью учения является совершенствование навыков руководящего состава штабов всех уровней в управлении войсками при отражении внешней агрессии. Участники на практике применяют новое вооружение и технику, при этом все задачи решаются с учётом опыта проведения специальной военной операции", — заявил Владимир Путин.

Он также отметил, что на учения в Россию прибыли делегации из 55 иностранных государств. "Уверен, что результаты учений "Центр-2026" и "Взаимодействие-2026" и полученный личным составом опыт повысят эффективность реагирования на внешние угрозы безопасности наших стран", — подчеркнул президент.

Теги: Владимир Путин, полигон Чебаоркульский, министр обороны


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