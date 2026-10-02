В больнице под Иркутском умерла женщина с подозрением на чуму

В Шелеховской районной больнице Иркутской области умерла женщина - врачи подозревают у нее легочную форму чумы. Об этом 2 октября сообщили СМИ.

29 сентября медики выявили пациентку с симптомами, похожими на чуму, и срочно госпитализировали ее в больницу города Шелехов. После смерти женщины врачи взяли анализы на возбудителя болезни, но результатов пока нет.

Специалисты составили списки всех, кто контактировал с женщиной, и поместили этих людей в больницу под наблюдение. Прием новых пациентов в лечебном учреждении временно остановили. Роспотребнадзор вместе с больницей проводит противоэпидемические и профилактические мероприятия.