В Теннесси сорвалась первая за 200 лет казнь женщины - осужденная выжила

Криста Пайк осталась жива после попытки привести в исполнение смертный приговор 30 сентября в Теннесси. Сейчас ее состояние оценивают как критическое - об этом сообщили адвокаты, на которых ссылается The Tennessean.

В тюрьме Нэшвилла Кристе Пайк дважды вводили смертельный препарат, но она не погибла. Исполнители столкнулись с проблемами и использовали семь игл. Адвокаты ранее предупреждали, что у женщины тромбоцитоз: из‑за болезни инъекция могла вызвать тромбы.

Пайк должна была стать первой женщиной, казненной в Теннесси более чем за 200 лет. После неудачи губернатор Билл Ли распорядился провести расследование и отменил казнь, запланированную на 2026 год.

Преступление Пайк совершила в 1995 году в возрасте 18 лет: вместе с сообщником она убила 19‑летнюю Коллин Слеммер. По версии обвинения, Пайк ревновала девушку к своему молодому человеку и заманила ее в уединенное место, где вместе с мужчиной пытала и убила жертву. Дело вызвало резонанс из‑за жестокости расправы и сатанинского символа на теле убитой ("Международное движение сатанизма" признано экстремистской организацией и запрещено в РФ).

По данным ABC News, женщин в США казнят редко: с 1976 года привели в исполнение приговоры в отношении 18 женщин - это около 1 % от всех казней за этот период.