Путин подтвердил заявления МИДа о применении всего арсенала оружия в случае нападения на Калининград

Россия готова применить весь арсенал вооружения в случае нападения на любой из ее регионов. Об этом на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" заявил президент страны Владимир Путин.

Ранее посольство РФ в Ирландии заявило, что Россия готова применить весь арсенал средств, вплоть до ядерного оружия, если НАТО попытается отрезать Калининградскую область от остальной территории нашей страны. Сегодня же пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Россия не планирует применять ядерное оружие.

Владимир Путин пояснил, что оба эти заявления правдивы: речь не идет об ответном применении ядерного оружия, а о возможном применении "всех сил и средств, имеющихся в распоряжении страны". При этом, каким оно будет - решит государство. Он также добавил, что этим заявлением Россия никого не пытается запугать - это лишь ответ от МИДа на попытку запугать нас.

"Все правильно написано в заявлении МИДа и в тех письмах, которые были разосланы. Если речь дойдет до прямого нападения на Российскую Федерацию, в данном случае имеется в виду Калининград, может быть, и другие какие-то территории, конечно, в повестке дня неизбежно и немедленно появится вопрос применения Российской Федерацией всех вооружений, имеющихся в распоряжении нашей страны. Это неизбежно. Таких средств поражения, какие сегодня есть у России, ни у кого нет, и это наше конкурентное преимущество", - отметил глава государства.

Он также прокомментировал заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что в Европе не считают серьезным предупреждение от МИДа. Путин назвал такой подход "правильным, если не считать серьезным их угрозы в наш адрес". Он добавил, что заявления о подготовке и необходимости войны с Россией формулирует не Москва, а европейские политики. Потому и заявления об использовании всего арсенала вооружения также поступили в ответ с российской стороны.

"А потом действия конкретные, учения в Балтийском море одно за другим, потом попытки задержания наших кораблей, судов. Но это же все эскалация...Именно поэтому и будет неизбежным нам ставить вопрос о применении всех имеющихся у нас сил и средств. Перед нами будет противник в два раза по численности больше нас, это крупный экономический и военный потенциал. У нас сил и средств не так уж много будет, чтобы противостоять этой угрозе. И мы должны будем использовать свои конкурентные преимущества в этой борьбе", - добавил президент.

При этом глава государства добавил, что применения ядерного оружия необходимо избежать. По его словам, когда в арсенале ведущих держав есть вооружение, способное уничтожить все живое, нельзя быть полностью уверенным, что "ружье, висящее на сцене в начале спектакля" никогда не выстрелит.

"Мы должны это иметь в виду и избежать этого. Чем бескомпромисснее противостояние, чем более открыто заявляется цель стратегического поражения противника, тем выше шанс на переход сражения в самую жесткую фазу. Законы борьбы за выживание действуют не только в живой природе, но и в социальных сообществах, если их ставят перед перспективой утраты самостоятельности, достоинства и даже права на существование", - заключил Владимир Путин.