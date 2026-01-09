Ространснадзор проверит ситуацию с задержкой выдачи багажа в Шереметьево

Рострнаснадзор проверит ситуацию с задержкой выдачи багажа в аэропорту Шереметьево. Ранее в соцсетях пассажиры начали жаловаться на продолжительное ожидание своих вещей.

"По предварительной информации, причиной сбоев в работе системы выдачи багажа стали экстремальные погодные условия, повлиявшие на регулярность выполнения рейсов и логистические процессы в аэропорту", - сообщили в Ространснадзоре.

В администрации аэропорта сообщили: "Выдача багажа пассажирам в зонах получения багажа происходит в непрерывном режиме. Ленты выдачи багажа исправны и работают бесперебойно. Имеются задержки в обработке и выдаче багажа на багажные ленты по ряду рейсов по причине замедления работы техники в условиях продолжительного интенсивного снегопада. Пассажирам нужно быть готовым к более длительному ожиданию выдачи багажа по прилете".