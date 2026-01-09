На Москву надвигаются 20-градусные морозы

Система отопления в Москве переводится в повышенный режим из-за надвигающихся холодов.

После аномального снегопада в столицу придут морозы. Уже в среду ожидается 20 градусов ниже нуля, в отдельных районах – до -22 градусов. "Поэтому системы обеспечения теплом, генерации тепловых ресурсов, подачи тепла плавно переходят на повышенные режимы", - сообщил вице-мэр столицы по вопросам ЖКХ Петр Бирюков.

В городе сформированы аварийные бригады энергетиков.

"Технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбираются в соответствии с температурой наружного воздуха, а задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды", - сообщил Бирюков.